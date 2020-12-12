«Прекрасный субботний вечер»: Навка в черных мини-шортах повеселилась с Семенович и Смеховой

Татьяна Навка в этом году успела отдохнуть в Сочи, а также прокатиться по Золотому кольцу с дочкой Надеждой. А вот весной она вернулась к привычному рабочему графику. Девушка стала судьей на шоу «Ледниковый период». Давать оценки выступлениям участников оказалась не менее сложно, чем выступать на льду. А в декабре спортсменка открыла ГУМ-каток, а также начала репетировать ледовые шоу. Она на днях увиделась с Петром Чернышевым, который длительное время не появлялся на публике.

12 декабря Навка решила развеяться. Свой выходной фигуристка провела в компании подруг. Она отправилась в гости к подруге-астрологу Татьяне Борщ, которая отмечала день рождения. Для такого случая спортсменка облачилась в черные мини-шорты и футболку в тон. Она сделала высокий хвост и дополнила образ золотой цепочкой. На домашней вечеринке Татьяна встретила Анну Семенович и Алику Смехову.

«Прекрасный субботний вечер», — написала Алика.

Фигуристка повеселилась с подругами. Она также вязла с собой сестру Наталью. Впервые за долгое время Навка смогла развеяться. Поклонники восхитились стройностью девушки. Напомним, что 1 декабря спортсменка также была на празднике у Филиппа Киркова. Она пришла поздравить его дочку Аллу-Викторию с девятилетием. В прошлый раз Татьяна нарядилась в платье миди с поясом. На этот раз она предпочла более смелый образ.

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