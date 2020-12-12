«До сих пор отойти не могу»: пятилетний сын Марии Кожевниковой получил травму на прогулке

Мария Кожевникова является не только известной актрисой, политическим деятелем, но и многодетной мамой. Девушка счастлива в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Лишь несколько лет назад она призналась, что обвенчана с возлюбленным, но в ЗАГСе свой союз так не зарегистрировали. У пары трое сыновей: шестилетний Иван, пятилетний Максим и трехлетний Василий. Актриса в этом году отказалась от работы, чтобы больше времени уделить малышам.

Порой Мария жалуется, что ее преследуют неудачи. В прошлом году зимой дети девушки болели. Ей приходилось лечить их то в больнице, то дома. А 12 декабря она сообщила, что с ее средним сыном произошла неприятная ситуация. Мальчик на прогулке получил травму. Как выяснилось, это произошло из-за халатности взрослых, которых теперь ищет актриса. Кожевникова эмоционально высказалась о тех, из-за кого ее ребенок получил глубокий порез возле глаза.

«С Максимом все нормально, а вот я до сих пор отойти не могу», — отметила она. «К то-то на территории натянул тонкий железный провод на высоте примерно 1 метра, естественно его вообще не видно и Максим с разбегу в него врезался. Порез пришелся на уровне глаз, и когда я увидела у сына хлыщет кровь из глаза, у меня „выключился свет“, благо рядом был муж», — добавила она.

По словам девушки, в больнице ее ребенку оперативно помогли. Она поблагодарила врача, который наложил стягивающие пластыре на рану. Там актриса узнала, что из-за провода пострадали и другие дети. Она пообещала, что решит эту проблему и в крайнем случае, сама перережет провод.

«Меня просто разрывает халатность из-за которой страдают люди, а тем более дети!» — сказала Мария.

Поклонники ее поддержали. Многие переживали из-за Максима и пожелали ему скорее оправиться после случившегося.

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