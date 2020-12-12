Уже разговаривает: Сергей Лазарев запечатлел подросшую дочку у нарядной новогодней елки

Певец провел день с детьми. Сначала он выступил вместе с сыном, а потом нарядил елку с малышкой Анной.

Сергей Лазарев, как и другие артисты, в декабря много работает. Еще осенью стартовали новогодние съемки, поэтому певец регулярно участвует в праздничных концертах и передачах. На днях он отработал в качестве ведущего с Лерой Кудрявцевой на «Песне года». При этом свободное время артист старается посвящать детям. Как известно, у него растет шестилетний сын Никита и двухлетняя дочка Анна. Своих наследников он показывает крайне редко.

Не так давно Сергей привел сына на вечеринку в дом Филиппа Киркорова. Мальчик повеселился на празднике малышки Аллы-Виктории, которой исполнилось девять лет. А накануне артист выступил на сцене и наследник станцевал и спел вместе с ним. Поклонники были рады такому неожиданному сюрпризу.

«Никита, жги», — подбадривал его папа.

А потом дома Лазарев подловил сына, который дома решил пожонгливать яблоками. «Ты жанглер, Ник?» — спросил певец и засмеялся. Мальчик был облачен в клетчатые штаны и водолазку винного оттенка. А потом артист впервые за долгое время показал дочку, которая уже не только ходит, но и разговаривает. Малышка хозяйничала на кухне.

«Анна Сергеевна, что тебе надо дать? Колбаску? Нет, ты колбаску не будешь», — умилялся Сергей.

А вот вечером они нарядила новогоднюю елку. Сделать дерево красивым помогли артисту декораторы. потом он вместе с наследницей осматривал главный символ нового года.

«Где сосулька?» — спросил он. «А где олени?» — также поинтересовался певец.

Девочка показывала на игрушки. При этом она не все слова правильно выговаривает, что позабавило Лазарева. Аня была облачена в алую пижаму. У нее на голове были хвостики. Поклонники умилились тому, какие у звезды растут дети. Многие сравнили дочку артиста с наследницей Аллы Пугачевой Лизой. Она тоже растет блондинкой.

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