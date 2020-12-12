«Не думают о своем народе»: Станислав Садальский вспомнил слова Валентина Гафта о российской элите

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский посвятил один из последних постов личного микроблога своему коллеге и другу Валентину Гафту. Актер опубликовал кадр со съемочной площадки фильма «О бедном гусаре замолвите слово», в котором играл вместе с ушедшим.

Садальский написал прощальные слова, а также разместил часть диалога с другом. Телеведущий отметил, что Валентина Иосифовича всегда беспокоила судьба его родины. Даже перед смертью Народный артист РСФСР с болью отзывался о происходящих событиях и интересах политической «верхушки» России.

«Большинство из нашей нынешней элиты составляют предатели. Они не думают о своем народе, а думают лишь о своих счетах. Их дети не живут в России, они не собираются здесь жить сами. Они здесь лишь зарабатывают, а все деньги тратят за границей», — процитировал Садальский Гафта.

О смерти друга Станислав Юрьевич высказался философски:

«Ничто не длится вечно. Все, что у нас есть, — это то, что находится в середине. Привет и до свидания. Ушел Валентин».

Напомним, что причиной смерти Валентина Гафта стали осложнения после инсульта. Об этом заявила жена артиста — Ольга Остроумова.

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