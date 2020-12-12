Кейт Миддлтон в черном платье миди вместе с принцем Уильямом впервые вывела в свет троих детей

Герцог и герцогиня Кемриджские впервые за долгое время появились на публике с наследниками. Они увидели спектакль-пантомиму в театр The London Palladium.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе уже длительное время. Они сыграли свадьбу спустя несколько лет после знакомства. теперь у пары уже трое детей: восьмилетний принц Джордж, шестилетняя принцесса Шарлотта и трехлетний принц Луи. Пока супруги с радостью заботятся о малышах и пока не думают заводить еще наследников. В этом году им удалось провести много времени с детьми, так как из-за пандемии коронавируса длительное время пара вела дела дистанционно.

А недавно Миддлтон и принц Уильям три дня провели в туре по Великобритании. Они посетили несколько разных городов, пообщались с теми, кто работает даже в период пандемии и навестили пенсионеров. Каждый раз герцогиня Кембриджская выбирала яркие образы для появления на публике. Она не раз появилась в зеленом пальто миди, а также в приталенном алом пальто, которое дополняла клетчатым шарфом.

А 11 декабря супруги впервые появились на красной дорожке в полном составе. Они взяли с собой троих наследников. Кэтрин для посещения театра The London Palladium выбрала черное платье миди с принтом и туфли-лодочки на шпильке. Принц Уильям облачился в темно-серый костюм и алый джемпер. Они вели за руки своих детей. Дочку Миддлтон нарядила в клетчатое платье, а старшего сына в полосатый джемпер. Младший сын Луи поверх джемпера надел синюю плюшевую куртку. Публика была очарована семейным выходом членов королевской семьи.

«Герцог, герцогиня и их семья присутствовали на специальном пантомимическом представлении в Палладиуме, которое было проведено в знак благодарности ключевым работникам и их семьям за их феноменальные усилия в этом году. Перед выступлением герцог произнес короткую речь, чтобы поблагодарить тех, кто живет по всей стране, за те жертвы, которые они принесли, чтобы сохранить работу страны и поддержать свои общины во время пандемии COVID-19», — гласит сообщение в аккаунте Букингемского дворца.

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