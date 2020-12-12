«Мне ночью звонил»: Александр Олешко рассказал о дружбе с Валентином Гафтом

44-летний актер вспомнил самые значимые для него моменты, связанные с ушедшим артистом.

Телеведущий Александр Олешко опубликовал в своем микроблоге прощальное сообщение Валентину Гафту. Смерть 85-летнего Народного артиста РСФСР стала неожиданным ударом для пародиста. В своей публикации Олешко подчеркнул, что в одно время он очень тесно общался с Валентином Иосифовичем.

Олешко отметил, что 10 лет играл на одной сцене с Гафтом. Также Александр гордится тем, что вел юбилейный вечер артиста. Примечательным оказался и тот факт, что даже на гастролях они ездили с Валентином Иосифовичем в одном купе.

«Гафт попросил директора театра, чтобы на гастроли мы ездили с ним в одном купе. До утра он читал свои стихи, просил иногда, чтобы я прочитал его стихи», — вспомнил Олешко.

Знаменитости до сих пор трудно проверить, что его наставника и друга не стало. Александр в сообщении обращался к Гафту, как к живому:

«Спасибо Вам, дорогой Валентин Иосифович, за партнерство, дружбу, уроки, наставления».

Также Олешко рассказал о том, что иногда актер мог позвонить ему даже ночью:

«Иногда мне ночью звонил Гафт! К этому факту я так и не привык, не смог осознать до конца».

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