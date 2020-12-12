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Меньшова запечатлела за кулисами театра поправившуюся звезду «Сватов» Железняк

Судя по всему, во время самоизоляции актриса набрала лишний вес.

Меньшова запечатлела за кулисами театра поправившуюся звезду «Сватов» Железняк
Юлия Меньшова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Юлия Меньшова в сторис Instagram показала, как сейчас выглядит звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк. Во время антракта она заглянула за кулисы в театре и засняла свою подругу.

Олеся Железняк
Олеся Железняк. Фото: instagram.com/juliavmenshova/

Во время дружеской беседы Меньшова стала спрашивать коллегу присутствует ли она в Instagram. Выяснилось, что в социальные сети Железняк заходит крайне редко, а страничку для нее создавала дочь.

«Я сама ей не занимаюсь. Я там такая с красными губами».

Олеся Железняк

Надо отметить, что Олеся Железняк на кадре заметно поправилась. Правда, не исключен вариант, что всему виной ее сценический костюм. Меньшова поймала подругу за кулисами в бесформенной ночной рубашке с оголенными плечами.

Ранее Олеся Железняк признавалась, что во время самоизоляции на протяжении нескольких месяцев почти не выходила из дома. По ее словам, театр им платил зарплату, за что она благодарна руководителям, которые не оставили актеров в беде в такой непростой момент.

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