«Птичка ждет»: Бузова в наряде цыпленка порезвилась на льду

В шоу «Ледниковый период» на Первом канале осталось восемь пар, и с нового выпуска пары начинают набирать себе баллы, которые повлияют на победу. Среди продолживших борьбу – пара Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева.

Поющая телеведущая на каждом выступлении выкладывается по полной. Девушка тяжело переживает неудачи, со слезами на глазах выслушивает критику жюри, а также расстраивается промахам. И не раз подчеркивала – поддержка поклонников ей придает сил идти дальше. Поэтому Бузова старается радовать фолловеров и часто показываем им закулисье – тренировки, костюмы и новости проекта.

На этот раз Бузова предстала в желтом костюме из перьев – она исполнит Цыпленка на льду.

«Птичка ждет вас сегодня у экранов телевизоров, — сообщила певица. И заметила: «Тот самый случай, когда номер лучше посмотреть, чем про него много говорить».

А недавно Ольга Бузова примерила роль волшебницы Малефисенты. И председатель жюри конкурса Татьяна Тарасова назвала выступление лучшим.

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