«Он – красивейший мужчина»: Чурикова вспомнила совместную работу с Гафтом

Актриса Инна Чурикова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro выразила соболезнования родным и близким актера Валентина Гафта.

«Он — фантастическая личность. Абсолютно. Со своим мировоззрением. С талантами многими. Он — красивейший мужчина. Поэт. Ироничный и глубокий. У него всегда были убедительные актерские работы. Я работала с ним в спектакле «Старая дева» Это было прекрасное время. Общение с ним — всегда праздник. Он всегда вызывал огромное доверие. Он был прекрасным партнером. Жаль, что такие породистые и необходимые люди уходят. Почему так решено Богом дать нам там мало лет? Он творил эту жизнь. Останется в сердце каждого. Настоящий народный артист. Он не тот, кому присвоили звание, а потом не могут вспомнить, где он работал». Инна Чурикова

Чурикова добавила, что Гафт жил и творил в какой-то своей космической системе. «Он человек с большой буквы слова. Для нас – это беда. Такие люди нужны и необходимы, чтобы были ориентиры в творчестве, в жизни. Валя могучий и удивительный человек», — заметила Чурикова.

Валентин Гафт умер от последствий инсульта. О его смерти сообщила жена актриса Ольга Остроумова. Ему было 85 лет.

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