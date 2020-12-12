В стиле Louis Vuitton: Рудковская показала свою брендовую новогоднюю елочку

45-летняя Яна Рудковская не скупится на люксовые бренды для себя и своей семьи. Помимо того, что каждый из домочадцев носит дорогие вещи и аксессуары, продюсер стремится организовать быт формата luxury. С приближением Нового года Рудковская приступила к оформлению праздничного интерьера в особняке и первым делом установила елочку.

Пока это небольшая интерьерная ель, зато оформленная в стиле Louis Vuitton. Рудковская нарядила ее узнаваемой монограммой, игрушечными сумочками-сапожками и новогодними шарами.

«Скоро покажу всю красоту в деталях, а пока мы еще в работе», — поспешила заметить светская львица.

Помимо елочки, в интерьере дому уже появились золотистые еловые ветки и самые разные игрушки. Сама Рудковская при этом позировала в стильной бордовой пижаме Louis Vuitton.

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