«Он прошел в «Современнике» все самые трудные времена»: Грачевский высказался о Гафте

Как отметил руководитель киножурнала «Ералаш», Гафт был одним из самых ярких представителей актерского сообщества.

Руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта, который ушел из жизни в возрасте 85 лет.

«Он был одним из самых ярких представителей актерского сообщества. Удивительно яркий и талантливый человек. Это касалось, прежде всего, его театральной деятельности. Он прошел в «Современнике» все самые трудные времена. Все, что он делал в кино, было абсолютно ярким и сочным. Вспомните фильм «Чародеи». Борис Грачевский

Как отметил Грачевский, утрата просто невосполнима. «Его уход — величайшая потеря для нашей российской культуры. Он успел отметиться в «Ералаше». Это был абсолютный бриллиантик среди актеров. Светлая память таланту. Человек оставил колоссальную память, как своими ролями, так и эпиграммами», — заметил Борис Грачевский.

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Валентин Гафт умер от последствий инсульта. О его смерти журналистам сообщила жена актриса Ольга Остроумова.

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