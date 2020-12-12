«Наши отношения вышли за рамки дружеских»: бывший возлюбленный Цывиной скоро станет отцом

Бывший возлюбленный покойной актрисы Ирины Цывиной актер Денис Сердюков подтвердил, что его нынешняя пассия телеведущая Юлиана Голдман беременна и в недалеком будущем сделает его счастливым отцом.

Как отметил Сердюков, Голдман находится на пятой неделе беременности. По его словам, он не хотел рассказывать о ее интересном положении публике, но сейчас вынужден во всем сознаться. Сердюков с нетерпением ждет появления на свет малыша.

Интересно, что в ЗАГС вести свою возлюбленную Денис Сердюков не торопится. В мире бушует пандемия, поэтому свадьбу они сыграют уже после рождения малыша.

«Вместе нам легче преодолевать жизненные невзгоды и драмы. Наши отношения с Юлианой, не буду скрывать, вышли за рамки дружеских. Не хочу быть банальным, но я чувствую нечто большее».

Денис Сердюков

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Напомним, что именно Юлиана Голдман утешила Дениса Сердюкова после смерти Ирины Цывиной. Она окружила мужчину лаской и заботой, сообщает «СтарХит».

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