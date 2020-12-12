«Ты — человек слова, таких уже не рожают»: Фадеев поздравил с днем рождения давнего друга Эмина

Продюсер Максим Фадеев в Instagram тепло поздравил с днем рождения своего давнего друга музыканта из Азербайджана Эмина Агаларова, которому исполнился 41 год.

«Эмин! Будь просто счастлив. Ты настоящий мужчина и друг. Я тебя очень уважаю и люблю! Ты — человек слова, таких уже не рожают! Будь счастлив, по-человечески и навсегда! С днем рождения! М». Максим Фадеев

«Эмин – настоящий красавчик. Мы им годимся и любим», «Такие красивые слова. Чисто человечные», «Здоровья и успехов Эмину. Он действительно самый лучший», «Спасибо его родителям за воспитание», — заметили в комментариях пользователи.

Ранее Эмин рассказывал, как композитор Игорь Крутой вычеркнул его и Максима Фадеева из числа своих партнеров, и учредителей радиостанции «Русский хит». Позже Эмин с Крутым помирился, в отличие от Фадеева. Как рассказывал в беседах с журналистами продюсер, для него такого музыканта как Игорь Крутой больше не существует.

Смотрите также: