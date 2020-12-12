«Да хранит тебя Всевышний»: жена Кадырова нежно поздравила с днем рождения дочь Ашуру

Жена президента Чеченской республики Рамзана Кадырова Медни Айдамирова в Instagram тепло поздравила с днем рождения одну из своих дочерей — Ашуру. Девочке исполнилось восемь лет. Медни разместила серию снимков со своей наследницей.

«Сегодня большой праздник у нашей Ашуры. Мы все немножко заняты приготовлением подарков и пожеланий виновнице. Доброта, которая не имеет границ, и чуткое отношение особенно ярко проявляется по отношению к своим любимым братьям и сестрам. Я искренне поздравляю Ашуру с днем ее рождения! Да хранит тебя Всевышний от всего плохого в этом и последующем мирах!»

Медни Айдамирова

«Какая она у вас красавица», «Поздравляем. Всего наилучшего вашей девочке», «С днем рождения! Удачи и исполнения всех желаний», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Рамзана Кадырова и Медни Айдамировой десять детей. У них четыре сына и шесть дочерей. У Кадырова два приемных сына, которые были усыновлены в 2007 году.

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