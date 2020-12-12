«Что хочу, то и ворочу»: Казьмина показала подросшую красавицу-дочку Аршавина

Судя по всему, у девочки очень ретивый характер, как и у ее отца.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина в Instagram разместила снимок своей трехлетней дочки Есении. Отцом ребенка, как известно, является бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита». Надо отметить, что Есения заметно подросла за последнее время. Она все больше становится похожа на своего звездного отца.

«Что хочу, то и ворочу», — подписала Алиса Казьмина снимки с дочкой, намекнув на ее несносный характер.

«Яблоко от яблони недалеко падает. Вся характером, видимо, в своего отца», «Маленькая кошка, сладенькая девочка», «Копия папы», «Какая же она принцесса. Вылитая папа. Она точно станет знаменитой. Я вижу это», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Есении Аршавиной в феврале следующего года исполнится уже четыре годика. Как известно, футболист не видится с ребенком. Алиса Казьмина рассказывала, что игрок делает все возможное, чтобы выселить ее с детьми из квартиры в Санкт-Петербурге.

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