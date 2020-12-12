«Андрюша Малахов звонил»: Березин заявил о желании телеведущего помочь Моргуновой

Диктор Владимир Березин заявил, что его коллега Андрей Малахов готов оказать помощь звезде советского телевидения Светлане Моргуновой, которая так и не может, как он считает, прийти в себя после смерти сына от коронавируса.

«Андрюша Малахов звонил: «Действительно ли у Светланы Михайловны все так серьезно? Чем ей мы можем помочь?» Андрей как невероятно добрый человек уже готов был ее спасать. Я сказал правду: «В состоянии Светы все так же, как и было».

Владимир Березин

Как отметил Владимир Березин, таким людям, как Светлана Моргунова действительно надо помогать. Когда-то ее любили миллионы зрителей, а сегодня она по большому счету забыта и нуждается во внимании. По словам Березина, состояния подобные как у Моргуновой встречаются у пожилых людей сплошь и рядом, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Светлана Моргунова очень тяжело переживала смерть своего наследника, которого погубил коронавирус. Звезда не раз говорила, что после этой трагедии в своей жизни потеряла всякий смыл существовать на Земле.

Смотрите также: