Полина Гагарина в силуэтном платье макси на тонких бретельках спела под аккомпанемент сына

Музыкальный дуэт матери и наследника существует уже несколько лет.

Певица Полина Гагарина – дважды мама. Первенцем артистки стал сын от первого мужа Петра Кислова Андрей. В браке с Дмитрием Кисловым у звезды родилась дочь Мия. Сейчас наследнику уже 13 лет, и иногда он выступает с мамой дуэтом.

Накануне Гагарина пришла в гости к Ивану Урганту в его вечернее шоу. Артистка обсудила с шоуменом дела на «Голосе», где уже завершился этап нокаутов, а также затронула тему личной жизни.

Кроме того, звезда оказалась в студии «не с пустыми руками». Она представила премьеру своей новой песни «Зима», аккомпанировать которую на фортепиано ей стал сын Андрей.

Для выступления Полине Гагариной пришлось переодеться. Она облачилась в ослепительно белое силуэтное платье в пол на тонких бретелях. Высокий разрез на юбке подчеркнул длину ног певицы и сделал образ еще изящнее.

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