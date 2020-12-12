«Был немного грустным»: соведущая Александра Колтового рассказала о жизни телеведущего

Как отметила Юлия Сиверцова, деталями взаимоотношений с женой он не делился с ней.

Соведущая покойного телеведущего Александра Колтового по программе «ДНК» на канале НТВ Юлия Сиверцова заявила, что ее коллега был весьма закрытым человеком и не посвящал ее в детали личной жизни.

При этом она отметила, что со своей женой он всегда общался очень тепло. Часто путешествовал с ней. Как заметила Сиверцова, она не знает правдива ли информация, что за два месяца до своей смерти Александр Колтовой развелся с женой.

«Хотя Саша в последнее время был немного грустным. Но такими личными вещами не делился даже со мной».

Юлия Сиверцова

Ранее в СМИ прошла информация, что Александр Колтовой развелся с женой, с которой в последние годы жизни у него не было взаимопонимания, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что легкомоторный самолет с телеведущим разбился в Подмосковье. На борту ведущий был не один, а со спутницей сотрудницей одного из банков Натальей Климовой. Кем она приходится звезде канала НТВ точно неизвестно.

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