«Возобновилась моя реабилитация»: дочь Любови Успенской согласилась на лечение в Америке

Татьяна Плаксина уже более полугода не поддерживает отношений со своей мамой.

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая ранее получила тяжелые травмы, упав с велосипеда, призналась, что начала лечение в Америке, где она проживает последние полгода своей жизни.

«Мир не без добрых людей, возобновилась моя реабилитация. Я не стану жить прошлым – это неправильно, но вернуть былую улыбку вполне реально, спустя время. Моя челюсть еще не готова к вмешательствам». Татьяна Плаксина

Отметим, что Плаксина проживает в Америке в шикарном доме в престижном районе Лос-Анджелеса. Квартиру много лет назад купила ее мать, а позже переписала на мужа. Кстати, Александр Плаксин в США живет отдельно от дочки. Он лично контролирует, чтобы наследнице привозили продукты. При этом денег он ей не дает, потому что девушка увлекается наркотиками, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Любовь Успенская отмечала, что российское телевидение способствует деградации ее дочери. За деньги наследница несет откровенную чушь о матери в эфире ток-шоу. За это ей перечисляют деньги, которые уходят на наркотики.

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