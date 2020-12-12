«Гениально!»: Лиза Галкина безупречно произнесла несколько скороговорок

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина двойняшки Лиза и Гарри растут не по дням, а по часам. Звездным наследникам уже по семь лет, ребята ходят в первый класс, а также освоили игру на фортепиано. Накануне, например, они в четыре руки сыграли партию на музыкальном инструменте.

Занимаются дети Примадонны и ораторским мастерством. Так, Лиза Галкина продемонстрировала безупречное произношение скороговорок. У девочки, что называется, от зубов отскакивали логопедические стихотворения.

«Гениально!», — произнес на это отец, который снимал дочку на видео.

Правда, не без маминой подсказки Лиза Галкина смогла осилить скороговорку про Греку. А вот с остальными у нее получилось безупречно, к большой радости звездных родителей.

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