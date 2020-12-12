«Поздравляю не только со свадьбой, но и с разводом»: Оболенцева о расставании с Гигинеишвили

Бизнесвумен Надежда Оболенцева после расставания с режиссером Резо Гигинеишвили порассуждала на тему разводов. Она вспомнила, что в ее жизни такое случалось уже три раза.

«Я всегда поздравляю не только со свадьбой, но и с разводом. Потому что если люди не могут сделать друг друга счастливыми, то лучше перестать пытаться и не лишать надежды найти все-таки вторую половину. Ведь единственное, чего мы хотим, это быть счастливыми». Надежда Оболенцева

Как заметила Оболенцева, самую большую травму для человека несут отношения, из которых не можешь выйти. В такие моменты чувствуется какая-то обреченность. Человек не может быть счастлив, но в то же время понимает, что не может остаться один. Страх остаться одному останавливает от развода. В итоге человек десятилетиями живет в «токсичном болоте», из которого нет выхода, сообщает tatler.ru.

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Напомним, что Надежда Оболенцева вышла замуж за Резо Гигинеишвили летом 2019 года. Брак не продержался и года. Детей в этом союзе не родилось.

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