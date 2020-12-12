«Глумиться запрещено»: Казанова заявила, что Харламов и Воля будут прокляты после шуток над мантрами

Певица Сати Казанова в эфире шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ заявила, что резиденты программы Павел Воля и Гарик Харламов могут быть прокляты, если продолжат глумиться над мантрами.

«Как так случилось, что ты углубилась в индийскую культуру. Как случилось, что девушка, которая пела на корпоративах: «А тому ли я дала» так сменила направление. Ты просто в Индии упала с мопеда? Что было? Ты просто шла с корпоратива группы «Фабрика» и тут увидела этих в желтых одеждах. Сати. У меня после этого один вопрос: «Мы можем тебе чем-то помочь?» Если они держат тебя, то попей воды».

Павел Воля

В ответ Казанова заявила: «Стоп. Глумиться над мантрой запрещено. Ты можешь быть проклят».

У Гарика Харламова между тем возник резонный вопрос, на что живет бывшая звезда «Фабрики». Он отметил, что на программу девушка пришла чересчур умиротворенной. Правда, певица так и не дала ответ.

Певица Сати Казанова замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Вместе с мужем они являются последователями Свами Вишвананды – индийского гуру с острова Маврикий.

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