«Все женщины страны возненавидели меня»: Воля вспомнил, как его обвинили в связях с эскортницей

Как отметил шоумен, они с женой над этими слухами долго смеялись.

Шоумен Павел Воля в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ вспомнил нашумевшую историю, когда про него стали писать, якобы он изменяет жене гимнастке Ляйсан Утяшевой с шестнадцатилетней эскортницей.

«Ко мне тоже прилетает эта новость. Я читаю и думаю: «Вау! Надо Ляйсан рассказать пока ей кто-то другой не рассказал». Прихожу домой и по глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и дохрена дополнительных вопросов». Павел Воля

Как отметил Воля, в ресторане, где он ужинал, «какая девочка щелкнула его под столом». «Зачем-то выложила у себя в Instagram и фейк-ньюс накатали столько статей: «Изменщик», «Эскортница». Мы с Ляйсан читали и два дня ржали. Но не тут-то было. Выяснилось, что все женщины страны тоже это прочитали и возненавидели меня. Мы летели из Питера. Я зашел в самолет и видел все эти лица. Я чувствовал, как весь самолет передают мне: «Говно!» «Святая женщина везет тебя». Стюардесса просто кинула мне еду. Я думал, что она сейчас наклонится и скажет мне: «Тебе курицу, рыбу или шлюху принести? Что ты там любишь больше». Клянусь. Ляся пошла в туалет, а стюардесса ей сказала: «Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем». Я тысячу раз со сцены «Камеди Клаб» говорил: «Я люблю тебя Ляйсан». И никогда не говорил: «Я люблю тебя эскортница». И вот увидите будет статья: «Павел Воля признался в любви эскортнице», — заметил шоумен.

Ранее в СМИ получила широкую огласку фейковая новость о связах шоумена с юной эскортницей. Об этом написали многие СМИ страны, специализирующиеся на подобной тематике.

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