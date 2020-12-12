Месть как она есть: Синяков из «Камеди Клаб» высмеял Моргенштерна и Дудя

Юморист Женя Синяков в эфире программы «Камеди Клаб» на канале ТНТ высмеял рэпера Моргенштерна и видеоблогера Юрия Дудя. Разговор на шоу зашел о популярных приложениях. Сначала «прилетело» Моргенштерну.

«Ну и, наверное, самое яркое приложение – звуки петуха. Если кто-то думает, что это ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку, то он все правильно думает. Пишут, что: «Большая коллекция петушиных мелодий для телефона». Ну то есть ты за раз скачиваешь все альбомы Моргенштерна».

Далее Синяков представил еще одно приложение. «Приложение «М-счетчик». Считает, сколько раз вы мастурбируете, чтобы в случае, если вы окажетесь на интервью у Дудя, вы смогли дать максимально точный ответ», — сказал шоумен.

Ранее Юрий Дудь и Моргенштерн, беседуя друг с другом, подвергли шоу критике. В частности, музыкант признался, что любил смотреть программу, где все было «весело и классно». «Сейчас это все. Это осталось там. Такой юмор — он больше не смешной», — заметил рэпер.

Сам Дудь добавил: «Камеди Клаб» считается академическим примером того, как люди стали суперпопулярными, суперизвестными, потому что они шутили над чем-то. Над сраным русским шоу-бизнесом, люксом. Потом они сами в него превратились и их ремесло, в данном случае комедия, перестала работать».

Позже резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов назвал Дудя и Моргенштерна лицемерами. Еще два года назад они приходили на программу и смеялись над шутками ведущих. Тогда их все утраивало.

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