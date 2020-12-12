Интрига: невестка Орбакайте в новом свитере не смогла скрыть округлившийся животик

Модель Алена Краснова замужем за Никитой Пресняковым уже три года.

Старший внук Аллы Пугачевой, 29-летний музыкант Никита Пресняков счастливо женат на красавице-модели Алене Красновой. В 2017 году у пары прошла пышная церемония бракосочетания, ставшая самой обсуждаемой свадьбой года – фешенебельный отель, тысячи белых роз, невероятное по красоте платье невесты до сих пор многие фолловеры обсуждают в Сети.

больше по теме «Обожаю!»: Подольская с малышом на руках запечатлелась с несколькими поколениями Пресняковых В большом семейном кругу звезды отмечают День матери.

С недавних пор пользователи заговорили и об «интересном положении» невестки Орбакайте. 23-летняя модель ранее опровергала свою беременность. Но на новых видео и фотографиях скрыть округлившийся животик уже не смогла.

Краснова похвасталась обновкой – она пополнила гардероб стильным серым свитером. Девушка примерила его и покрутилась перед камерой, запечатлевшей и округлые формы невестки Орбакайте. В любом случае, время покажет, ожидают ли Никита и Алена первенца.

Смотрите также