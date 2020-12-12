Сама нежность: Бузова облачилась в платье цвета синий иней с перьями и стразами

Певица готовится в Новому году и меняет наряды, как перчатки.

Поющая телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова сейчас задействована сразу в нескольких проектах одновременно. Девушка под каждую съемку меняет образы, демонстрируя самые роскошные и праздничные наряды – приближается Новый год, а значит, и платья должны соответствовать.

На съемках шоу SnowПати Ольга Бузова блистала в белоснежном наряде, а накануне для другого выступления облачилась в ослепительно сияющее платье цвета синий иней, декорированное стразами и перьями. Завершили образ лаконичная укладка и роскошные серьги.

«Шикарная», «Ты наша сказка», «Снежинка», «Красотка», «Божественна», «Такая нежная на фото», «Очень хорошо выглядишь», «Ну красотка, ну сама нежность», — пишут в комментариях поклонники.

Специально в Новому году Ольга Бузова с бойфрендом Давидом Манукяном выпустили совместный трек «Снежинки». Так пара решила подарить праздничное настроение поклонникам и создать новогоднюю атмосферу.

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