«Такие красивые»: Муцениеце для ужина на мальдивском пляже выбрала воздушное платье на тонких бретелях

Актриса отдыхает с детьми от Прилучного на островах.

Актриса Агата Муцениеце вместе с сыном и дочкой от Павла Прилучного уже неделю отдыхает на Мальдивах. Звезда сериала «Тобол» наслаждается летним солнцем и теплым морем, ездит на морские прогулки, а также каждый день участвует в кормлении скатов. Все это вызывает у звезды неподдельный восторг – она давно мечтала оказаться на райском острове.

Накануне Муцениеце с детьми собралась на ужин. Трапеза по традиции организована на берегу океана, и звездное семейство решило нарядиться.

«Такие красивые в блестящем платье», — показала на видео свой наряд Муцениеце.

Бывшая жена Прилучного нарядилась в пастельно-голубое платье длины макси на тонких бретельках. Наряд с лифом, вышитым пайетками и бисером, подчеркнул красивое декольте актрисы.

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