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«Определилась»: Маша Кожевникова готовится встречать Новый год в траурном платье

Актриса показала наряд поклонникам, те остались недовольны ее выбором.

«Определилась»: Маша Кожевникова готовится встречать Новый год в траурном платье
Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

До наступления Нового года остается не так много времени. Звезды шоу-бизнеса уже вовсю готовят наряды для самой волшебной ночи в году.

Актриса и мама трех мальчиков Мария Кожевникова сообщила в Instagram, что уже нашла свое идеальное платье для встречи Нового года. Звезда продемонстрировала наряд поклонникам.

На фото Мария Кожевникова позирует в черном бархатном платье длиною миди, с вырезом в виде сердца и рукавами-буфами.

Мария Кожевникова
Маша Кожевникова показала наряд, в котором будет встречать Новый год. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

«Кажется, с платьем на Новый год я определилась», — написала блондинка под снимком.

Маша Кожевникова попросила подписчиков оценить ее наряд. Мнения поклонников звезды сериалов разделились. Кто-то полагает, что актриса хороша в этом наряде, кто-то категорично заявляет, что платье ужасно, визуально искажает фигуру Марии и, кроме того, напоминает траурное.

«Нет, от слова «совсем», «Стойку поменяйте, не идет к платью», «Не ваша модель платья. Портит вашу великолепную фигуру. Не в обиду», — высказались фанаты Кожевниковой.

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