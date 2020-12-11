«Нежная»: невестка Кристины Орбакайте позирует в джемпере цвета лазури

Жена старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова Алена по праву может считаться иконой стиля. Каждый образ девушки — будь это наряд для светского раута или аутфит для прогулки на лыжах — продуман до мелочей, притягивает внимание и завораживает.

На этот раз Алена Краснова предстала перед поклонниками в умопомрачительной красоты джемпере цвета небесной лазури.

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Блондинка призналась, что вещь невероятно комфортная и этим для нее особенно ценна. Алена заявила, что обожает оверсайз и большинство вещей в ее гардеробе именно такие.

«Я просто обожаю объемные и мягкие вещи, 80% моего гардероба — это удобный оверсайз, потому что я за комфорт всегда и во всем», — написала невестка Кристины Орбакайте в Instagram.

Подписчики Алены Красновой восхитились тем, как она выглядит на снимках. Девушке делают комплименты, называя ее невероятно нежной и милой.