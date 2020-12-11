«Прилив гордости»: победившая тяжелую болезнь дочь Татьяны Догилевой сообщила о переменах в жизни

Известная актриса Татьяна Догилева в свое время не стала скрывать от поклонников, что ее единственная дочь Екатерина страдала тяжелым заболеванием.

На протяжении двух лет девушка боролась с анорексией, а затем с булимией. Татьяна Догилева поддерживала наследницу, как могла, и практически спасла ее от гибели. После выздоровления девушка уехала в Америку, а несколько лет назад вернулась в Россию, где делает несомненные успехи в карьере.

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Екатерина поделилась с поклонниками важной для нее новостью. Девушку назначили одним из руководителей проектов по созданию игры Сyberpunk 2077. Наследница Татьяны Догилевой призналась, что невероятно счастлива получить опыт такой работы и считает ее пиком своей карьеры.

«Испытываю прилив гордости и радости: работа над этим проектом стала однозначным пиком моей карьеры в озвучивании, а еще это был просто незабываемый опыт», — поделилась Екатерина.

Стоит добавить, что приключенческая ролевая игра Сyberpunk 2077 стала самой ожидаемой за последние пять лет.

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