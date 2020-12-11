«Поздний вечер в Сорренто»: Подольская запечатлелась с младшим сыном Ваней на груди

Не так давно Наталья Подольская стала мамой во второй раз. Мужу Владимиру Преснякову – младшему она вновь подарила сына. Мальчика назвали Ваня. Недавно Наталья рассказывала, что во время беременности все члены семьи относились к ней, как к принцессе, исполняя буквально все капризы. Сейчас, несмотря на все заботы и хлопоты с малышом, Подольская находит время, чтобы поделиться со своими фанатами в Instagram свежими снимками. На этот раз артистка опубликовала фото, на котором прижимала маленького Ваню к груди.

«Поздний вечер в Сорренто», — коротко подписала кадр Подольская.

На днях все звездное семейство собралось вместе, чтобы принять участие в таинстве Крещения малыша. На церемонии были самые близкие, включая старшего сына музыканта от Кристины Орбакайте — 29-летнего Никиту с женой Аленой Красновой.

Смотрите также: