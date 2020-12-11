«Я получил копию уведомления»: вдова Баталова отказалась от сотрудничества с адвокатом Астаховым

Жуткий скандал, разгоревшийся в середине осени, набирает обороты. Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко и их дочь Мария обвинили в мошенничестве супругов Михаила Цивина и Наталью Дрожжину. Близкие Алексея Баталова заявили, что пара втерлась к ним в доверие и обманом отобрала у них все имущество.

Было возбуждено уголовное дело. Вдове народного артиста взялся помогать глава Союза кинематографистов Никита Михалков. Он порекомендовал семье Баталова известного адвоката Павла Астахова. Но как стало известно, Гитана Леонтенко решила прекратить сотрудничество с Павлом Алексеевичем.

«Я получил копию уведомления от Гитаны Аркадьевны Леонтенко и Марии Алексеевны Баталовой о том, что они отказываются от услуг адвоката Павла Алексеевича Астахова», — рассказал Никита Михалков «Комсомольской правде».

Режиссер дал понять, что озадачен этим поступком женщин. Но повлиять на их решение он не в силах. Неизвестно и то, по какой причине родственницы Алексея Баталова отказались от сотрудничества с Астаховым.

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Теперь у них остался только один адвокат Юлия Антонова. Она также отказалась комментировать поступок своих доверителей, заявив, что те имели на это полное право.

Стало известно также, что Мария и Гитана Леонтенко отказались от очной ставки с Цивиным и Дрожжиной, мотивировав тем, что не хотят встречаться с этими людьми.

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