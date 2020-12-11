«Оттянет все внимание на себя»: Денис Клявер показал юного Дмитрия Нагиева с кудрявыми волосами

Вокалист рассказал, по какой причине они со Стасом Костюшкиным отказались сотрудничать с шоуменом.

Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер поделился в Instagram архивным фото, на котором он запечатлен со Стасом Костюшкиным и Дмитрием Нагиевым.

Снимок, датированный 2002 годом, был сделан в момент, когда музыканты подумывали о расширении состава своего коллектива. По крайней мере, такую версию истории фото изложил Денис Клявер.

Он рассказал, что перед тем, как утвердить Дмитрия Нагиева на роль третьего участника группы, они со Стасом Костюшкиным устроили фотопробы. А когда увидели результат, то от сотрудничества с шоуменом решили отказаться, испугавшись конкуренции.

«Наглядно стало ясно, что Дмитрий оттянет все внимание на себя», — объяснил Денис Клявер.

Пост он сопроводил смайликом, изображающим хохочущего человека.

Стоит отметить, что известному шоумену и телеведущему Дмитрию Нагиеву в этом году исполнилось 53 года.

Это значит, что на архивном фото ему 35 лет. Поклонники отметили, что несмотря на прошедшие годы, харизмы в нем ничуть не убавилось.

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