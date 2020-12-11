Груднички: в Сети появилось редкое фото двойняшек Гарри и Лизы в младенческом возрасте

Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек Гарри и Лизы в сентябре 2013 года. Звездная пара очень долго не показывала наследников поклонникам. Только когда малышам было уже почти по два года, Алла Борисовна решилась представить их публике.

Произошло это знаменательное событие во время эксклюзивного интервью телеканалу НТВ в замке Пугачевой и Галкина. Тогда Примадонна попросила поклонников, умолявших ее показать близнецов, смотреть на них только с добром.

Гарри и Лиза моментально очаровали публику и со временем интерес к звездным наследникам только растет. Поклонники с удовольствием следят за малышами в Instagram их папы Максима Галкина и в фанатских группах.

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Недавно в одной из них появилось фото Гарри и Лизы того периода, когда родители еще не показывали детей общественности. На снимке малышам примерно около года.

Они невероятно милы, что и отметили подписчики.