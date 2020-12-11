«Верх бестактности и хамства»: Шифрин нервно отреагировал на вопрос, почему никогда не был женат

Артист эстрады и популярный юморист Ефим Шифрин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro нервно отреагировал на просьбу прокомментировать, почему он никогда не был женат.

«Вы спрашиваете какую-то глупость. Ваши читатели озабочены. Простите, но у меня нет никакого желания с вами разговаривать. Это вверх бестактности и хамства». Ефим Шифрин

Ранее подруга Ефима Шифрина телеведущая Ангелина Вовк в эфире одной из популярных программ на телевидении заявила, что в молодости Ефим Шифрин на самом деле был женат, но просто мастерски скрывает эту информацию от прессы. Правда, насколько эти сведения правдивы широкой публике остается только догадываться.

Заметим, что у Ефима Шифрина, которому сейчас 64 года, нет детей. О личной жизни он рассказывает крайне неохотно.

Ефим Шифрин создатель и художественный руководитель «Шифрин-театра». Несколько лет назад он был членом жюри шоу Первого канала «Театр эстрады».

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