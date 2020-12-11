«Я не могу без своей профессии»: Инна Чурикова объяснила свое отсутствие на сцене «Ленкома»

Актриса Инна Чурикова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировала свое отсутствие на сцене театра «Ленком» в последние месяцы.

«Я играю в спектакле «Аудиенция». У меня очень хорошие спектакли в «Ленкоме». Но сейчас из-за вируса надо проявить осторожность. Я жду, когда уймется это опасное время и обязательно буду играть. Я не могу без своей профессии. Я люблю ее без памяти». Инна Чурикова

Как отметила Инна Чурикова, она в последнее время активно учит английский язык. «Пока живу за городом, а потом буду искать учителя для себя. Сейчас думаю, как всех друзей поздравить с Новым годом, отвечаю на письма. Могу что-то приготовить вкусное для сына. Будет все очень замечательно», — заявила Инна Чурикова.

Ранее директор театра Марк Варшавер заявил, что спектакли с Инной Чуриковой убрали из репертуара, чтобы не рисковать здоровьем, как он выразился, прекрасной и прелестной актрисы. После улучшения ситуации он пообещал вернуть звезду на сцену.

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