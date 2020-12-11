«Неприлично»: Андрей Мерзликин публично признался жене в любви

Андрей Мерзликин известен не только своими ролями в кино и театре. За популярным артистом давно и прочно закрепилось амплуа прекрасного семьянина, отличного мужа и отца. Актер женился в 33 года и вот уже четырнадцать лет счастлив в браке со своей женой Анной Осокиной. Пара воспитывает четверых детей, у Андрея и Анны два сына и столько же дочерей.
Несмотря на долгую семейную жизнь и необходимость постоянно заботиться о наследниках, Мерзликин и его жена не утратили свежесть чувств. Об этом можно судить по недавнему посту актера.
Он опубликовал в Instagram довольно дерзкое фото Анны Осокиной и публично признался жене в любви.
«Неприлично. Неприлично красивая женщина! Люблю – не могу!» — написал под снимком Андрей Мерзликин.
Поклонники артиста заявили, что такие слова о своей жене мог написать только идеальный мужчина.
«Шикарная!», «Вам повезло встретить друг друга», «Какая красавица», «Идеальный мужчина», — высказываются фанаты пары.
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