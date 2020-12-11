«Дуэт готов почти»: двойняшки Пугачевой и Галкина сыграли на пианино в четыре руки

Близнецы Гарри и Лиза, безусловно, самые популярные малыши нашей страны. Родители двойняшек Алла Пугачева и Максим Галкин много внимания уделяют развитию своих детей. К своим семи годам Гарри и Лиза уже многое умеют.
Максим Галкин часто рассказывает в Instagram об успехах и талантах своих наследников. И каждый раз его посты, посвященные Гарри и Лизе, вызывают шквал эмоций у поклонников звездного семейства.
Недавно шоумен поделился прекрасным видео, на котором запечатлено, как брат с сестрой играют на пианино в четыре руки.
«Дуэт готов почти», — подписал коротенький ролик Максим Галкин.
Гарри и Лиза старательно нажимают на клавиши и смотрят на папу.
«Хорошо», — подбодрил наследников звездный отец.
Затем у пианино остался только Гарри, он объявил и исполнил свою любимую мелодию.
Поклонники восхитились талантами звездных детей и поблагодарили Максима Галкина за доставленное удовольствие.
«Ну, какое же это неземное счастье», «Котята наши», «Умнички! Любуюсь! Доставляют радость! Спасибо, Максим», — высказываются в Сети.
Смотрите также