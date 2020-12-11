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«Дуэт готов почти»: двойняшки Пугачевой и Галкина сыграли на пианино в четыре руки

Гарри и Лиза продолжают радовать поклонников своими талантами.

«Дуэт готов почти»: двойняшки Пугачевой и Галкина сыграли на пианино в четыре руки
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Близнецы Гарри и Лиза, безусловно, самые популярные малыши нашей страны. Родители двойняшек Алла Пугачева и Максим Галкин много внимания уделяют развитию своих детей. К своим семи годам Гарри и Лиза уже многое умеют.

Максим Галкин часто рассказывает в Instagram об успехах и талантах своих наследников. И каждый раз его посты, посвященные Гарри и Лизе, вызывают шквал эмоций у поклонников звездного семейства.

Недавно шоумен поделился прекрасным видео, на котором запечатлено, как брат с сестрой играют на пианино в четыре руки.

«Дуэт готов почти», — подписал коротенький ролик Максим Галкин.

Гарри и Лиза старательно нажимают на клавиши и смотрят на папу.

«Хорошо», — подбодрил наследников звездный отец.

Затем у пианино остался только Гарри, он объявил и исполнил свою любимую мелодию.

Поклонники восхитились талантами звездных детей и поблагодарили Максима Галкина за доставленное удовольствие.

«Ну, какое же это неземное счастье», «Котята наши», «Умнички! Любуюсь! Доставляют радость! Спасибо, Максим», — высказываются в Сети.

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