«Дуэт готов почти»: двойняшки Пугачевой и Галкина сыграли на пианино в четыре руки

Близнецы Гарри и Лиза, безусловно, самые популярные малыши нашей страны. Родители двойняшек Алла Пугачева и Максим Галкин много внимания уделяют развитию своих детей. К своим семи годам Гарри и Лиза уже многое умеют.

Максим Галкин часто рассказывает в Instagram об успехах и талантах своих наследников. И каждый раз его посты, посвященные Гарри и Лизе, вызывают шквал эмоций у поклонников звездного семейства.

больше по теме Семейные вечера: Лиза Галкина в алых брюках с лампасами сыграла для папы на пианино

Недавно шоумен поделился прекрасным видео, на котором запечатлено, как брат с сестрой играют на пианино в четыре руки.

«Дуэт готов почти», — подписал коротенький ролик Максим Галкин.

Гарри и Лиза старательно нажимают на клавиши и смотрят на папу.

«Хорошо», — подбодрил наследников звездный отец.

Затем у пианино остался только Гарри, он объявил и исполнил свою любимую мелодию.

Поклонники восхитились талантами звездных детей и поблагодарили Максима Галкина за доставленное удовольствие.