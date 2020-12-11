«Какой у нас прекрасный мир!»: Бик высказалась после намеков Ксенофонтовой на роман с Марьяновым

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировала слухи о романе актрисы Елены Ксенофонтовой и ее покойного супруга. Заметим, что роман у звезд был еще до знакомства Бик и Марьянова.

«Какая прелесть. Какой у нас прекрасный мир. Боже! Я люблю его сейчас еще больше! Я с Леной всегда дружна была. Я просто не очень могу поверить, что Лена во всей этой истории замешана. Она человек верующий. Возможно, человек просто что-то другое имел в виду. То, что это неправда я вам сразу могу сказать. Если я расскажу, по какой причине это не так, то на меня выльется ушат грязи. Вообще это все когда-нибудь закончится вокруг семей!» Ксения Бик

Ранее Елена Ксенофонтова в шоу «Честный развод» с Агатой Муцениеце говорила, что у нее был тайный роман с актером. Правда, до свадьбы дело так и не дошло.

По словам Ксенофонтовой, страсть между ними возникла мгновенно и по-хулигански. При этом они не показывали своих чувств на публике. Даже коллеги ничего не знали об этом романе.

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