«Я не могу рисковать людьми»: Ольга Бузова отменила грандиозное шоу из-за пандемии

Звезда призналась, что у нее были масштабные планы на этот год.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова уже давно и прочно обосновалась на вершине музыкального Олимпа. Звезда часто радует фанатов новыми композициями.

В беседе с Teleprogramma.pro Ольга Бузова рассказала, что несколько месяцев плотно готовилась к новому масштабному шоу, но отменила его из-за пандемии. И не жалеет. Для звезды главное – здоровье ее людей.

«Планы на этот год были невероятно масштабными, но нам пришлось подстраиваться под ситуацию, — поделилась Ольга Бузова в беседе с Teleprogramma.pro. – Что касается будущего года, тоже будем смотреть по обстоятельствам. Я не могу рисковать здоровьем своих поклонников, своих людей, поэтому я отказалась от больших концертов. В этом году должно было состояться масштабное шоу, к которому я готовилась, учила хореографию. Выставляла в сторис видео с репетиций, если помните. Три месяца активной подготовки… Теперь придется все учить заново, естественно, ведь столько времени прошло».

Ольга Бузова дала понять, что не унывает из-за отмены концертов. Звезда считает, что есть масса других возможностей для реализации в период пандемии.

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