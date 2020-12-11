«Дедушка надорвался на войне»: Александр Олешко заговорил о семейной трагедии

Сразу двум великим датам в истории нашей страны посвящен стартовавший в Волоколамске проект – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и предстоящему 80-летию битвы под Москвой.

В рамках мероприятия во Дворце спорта «Лама» прошла запись концерта «Песни Победы». Песни времени войны и поэтические произведения, посвященные тем событиям исполнили хор Московского Сретенского монастыря, солистка Мариинского театра Мария Баянкина, народная артистка РФ Евгения Добровольская, участники шоу «Голос» Первого канала и другие. Вел концерт известный артист и шоумен Александр Олешко.

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Он отметил, что новые поколения не вправе забывать о великом подвиге солдат Великой Отечественной войны. В семье артиста тоже есть свой герой, память которого чтят его предки. Дед Александра Олешко прошел всю войну.

«Дедушка ушел из жизни, будучи еще молодым человеком, потому что надорвался на войне. Но он подарил моему папе, а значит и мне, возможность жить дальше», — поделился Александр Олешко.

Трансляцию концерта «Песни Победы» 20 декабря покажет «Телеканал 360».

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