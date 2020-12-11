«Уже не ору от боли»: беременная Галина Боб впервые за время болезни вышла на прогулку

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб находится в прекрасном ожидании третьего малыша. На днях актриса сообщила подписчикам тревожную новость. Будущую маму госпитализировали с сильными болями в спине.

Галина Боб рассказала, что находилась в полуобморочном состоянии, она не могла ни сидеть, ни ходить. Чтобы оценить состояние беременной, в больнице собрали целый консилиум. Какую стратегию лечения выбрать для пациентки, находящейся в интересном положении, решали хирург, анестезиолог, гинеколог, врач УЗИ.

Через некоторое время Галине Боб стало лучше, медики даже отпустили ее домой. Актриса начала понемногу ходить сама и некоторое время назад поделилась в Instagram фото, сделанным во время прогулки во дворе загородного дома.

«Пока больше, чем на 30 минут стояния на ногах сил не хватает. И я плетусь прилечь, но я уже не ору от боли, и это не может меня не радовать», — поделилась Галина Боб.

Звезда поблагодарила поклонников за поддержку, которую они оказали ей во время болезни. Галина Боб призналась, что невероятно тронута вниманием к себе.

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