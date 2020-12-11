Умер актер из «Вечного зова» Николай Иванов

Ему было 77 лет.

Умер Николай Иванов, который сыграл главную роль в сериале «Вечный зов» по роману Анатолия Иванова. Об этом сообщили на странице во «ВКонтакте» Санкт-Петербургского театра юного зрителя им. А.А. Брянцева. Сердце актера остановилось на 78-м году жизни после продолжительной болезни. О дате и месте похорон будет известно позже.

«Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря — для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас», — говорится в сообщении театра.

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Напомним, что ранее, 2 декабря, скончался Борис Плотников, который получил известность благодаря роли профессора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Причиной смерти стал коронавирус.

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