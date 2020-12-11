Леди на стиле: Юдашкина в белом жакете и алой юбке-карандаш позировала с подругой-именинницей

Жена прославленного модельера Валентина Юдашкина Марина активно ведет микроблог в Instagram. Светская львица рассказывает, как проходят будни в семье, делится кулинарными рецептами с подписчиками, не скупится на идеи модных нарядов. На этот раз Марина поделилась серией снимков в честь дня рождения подруги, продюсера Иды Достман.

«Подруга, с днем рождения! Будь счастлива!» — обратилась к имениннице Юдашкина.

На каждом из снимков две дивы позируют в стильных нарядах, демонстрируя безупречный вкус. На одном из фото Юдашкина позирует с именинницей в белом приталенном жакете и алой юбке-карандаш.

Подписчики Юдашкиной поспешили присоединиться к поздравлениям: «С Днем Рождения!! Идочка, женского счастья, здоровья, всех вам благ», «Какие вы обе стильные, молодые и красивые», «Красотки», «С днем рождения».

К слову, совсем недавно сама Марина Юдашкина отмечала день рождения. В начале декабря светскую львицу поздравляли многочисленные друзья, коллеги и родные.

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