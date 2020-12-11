«Долгожданный момент»: Юлия Высоцкая показала свою сказочную новогоднюю елочку

Все сильнее ощущается приближение Нового года. И многие звезды спешат украсить свои дома праздничным декором. Конечно, не забывают и про главный символ торжества – пушистую елочку. Установили и нарядили ее уже Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Ксения Бородина и другие знаменитости.

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая тоже поспешила создать в семейном гнездышке новогоднее настроение. Звезда показала, как украсила лесную красавицу.

«Долгожданный момент — елка! Вечером приготовили игрушки, развесили гирлянды, елка расправила ветки, задышала и… утром включили музыку и почти три часа кружили вокруг этой пушистой красавицы», — рассказала Высоцкая.

Ветвистая и ароматная лесная красавица помогла актрисе и ее мужу, 83-летнему режиссеру Андрею Кончаловскому, поднять настроение и создала атмосферу настоящей сказки.

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