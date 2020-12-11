«То, чего не хватает в повседневной жизни»: Марина Зудина рассказала о планах на Новый год

До встречи Нового года остается чуть больше двух недель. Многие уже распланировали, как проведут праздники. В их числе и Марина Зудина. Она с дочерью Марией решила поехать в Екатеринбург к друзьям. Сын Павел останется в Москве по уважительной причине. У него будут съемки, а потом сразу сессия.

«Там прекрасная большая семья. Есть родительский дом, а рядом живут их дети. Все собираются вместе, жарят шашлыки. Это воспоминание, традиция из прошлой счастливой жизни, которую мы поддерживаем. Мы и с Олегом Павловичем ездили туда. Потом один год пропустили. Эти эмоции — то, чего не хватает в повседневной жизни», — цитирует Зудину «СтарХит».

Напомним, что 55-летняя Марина родила двоих детей ныне покойному Олегу Табакову. Павлу в этом году исполнилось 25 лет, а Марии — 16.

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