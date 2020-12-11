«Живем с мамой в скромной квартире»: Соседов рассказал, сколько денег в месяц ему надо на жизнь

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что живет очень скромно, потому что является человеком советского воспитания. По его словам, ему совсем не нужны райские кущи, как некоторые думают. При этом он заметил, что не стал бы отказываться от богатой и большой московской квартиры, если бы она упала ему с неба и досталась бесплатно.

«Мы живем с мамой в скромной квартире в 57 метров, милая такая квартира типовая, не в элитном доме, а в самом обычном». Сергей Соседов

Как отметил Соседов, с мамой они тратят в месяц на еду 15–17 тысяч рублей. Максимум — 20. По его словам, в месяц ему вполне бы хватило 35–40 тысяч рублей на жизнь. При этом он подчеркнул, что у него своя квартира, не надо платить за съемное жилье. Как сказал музыкальный критик, в год он ездит отдыхать максимум два раза, сообщает Пятый канал.

Ранее Сергей Соседов, который никогда не был женат, рассказывал, что слухи о его романах в прессе появляются достаточно часто, но это все неправда. По его словам, ему порой приписывают счастье, которого, как он заверил, у него нет.

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