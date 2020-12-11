Даня Милохин в пижаме-кигуруми станцевал с Николаем Басковым

Звезда TikTok Даня Милохин в свои 18 лет добился многого: на сегодняшний день он один из самых популярных блогеров России и имеет баснословные гонорары.

А ведь совсем недавно его жизнь складывалась иначе. Парень родился Оренбурге в неблагополучной семье. Его отец страдал от алкоголизма, а мать и вовсе решила не обременять себя родительскими обязанностями и отдала сына в детский дом.

Потом его усыновили, но и от новых родителей он сбежал в Анапу, завел аккаунт в TikTok, который навсегда перевернул всю его жизнь.

Сейчас он активно записывает музыкальные композиции, а недавно даже выпустил совместный клип с Тимати и Джиганом, а также с Николаем Басковым.

«Золотой голос России» сопровождает Милохина на всех новогодних голубых огоньках. Вместе они приняли участие и в новогоднем концерте-телесъемке канала «Музыка Первого» — «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада».

Милохин надел для выступления пижаму-кигуруми, оранжевую шапку и кроссовки — все в лучших традициях молодежи. Басков же решил сохранить консервативность и придержался строго стиля. Николай вышел на сцену в белом приталенном пиджаке и черных штанах.

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