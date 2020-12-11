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«Общение своеобразное»: Марина Зудина рассказала о дружбе с Константином Богомоловым

Актриса снялась в сериале мужа Ксении Собчак «Содержанки».

«Общение своеобразное»: Марина Зудина рассказала о дружбе с Константином Богомоловым
Марина Зудина. Фото: Global Look Press

Сериал Константина Богомолова «Содержанки» произвел настоящий фурор. Одну из главных ролей в нем сыграла 55-летняя Марина Зудина. Как выяснилось, с мужем Ксении Собчак они общаются редко, но при встрече всегда рады друг друга видеть. Беседы, в основном, посвящены рабочим моментам.

«Личное мы не обсуждали: я достаточно закрытый человек, Константин — тоже. Общение у творческих людей своеобразное. Мы лайкаем посты, можем написать какой-то комментарий, но вот по телефону редко говорим», — рассказала «СтарХиту» Зудина.

Напомним, что Константин Богомолов возглавляет Театр на Малой Бронной, а Зудина работает в театре своего мужа, ныне покойного Олега Табакова. Этой осенью актриса отметила свое 55-летие.

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"Содержанки"Константин БогомоловМарина ЗудинаМарина Зудина последние новостиОлег Табаков