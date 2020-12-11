Проговорилась: Пегова назвала имена победителей «Ледникового периода»

Летом после длительного перерыва на Первом канале возобновился телепроект «Ледниковый период» с участием звезд шоу-бизнеса. В новом сезоне появились Ольга Бузова, Ирина Пегова, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Мария Луговая, Надежда Михалкова и многие другие. Пару им составили профессиональные фигуристы и олимпийские чемпионы.

Съемки выпусков уже завершены, но в эфире шоу продолжается. До финального проката остается немного — день икс наступит 26 декабря.

Однако, в Сеть «утекли» результаты финала. Актриса Ирина Пегова случайно проговорилась, кто именно стал победителем шоу. У себя в Instagram звезда, общаясь с подписчиками, «на ушко» поведала, что это Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Пользователи тут же подхватили это откровение и стали высказывать свое мнение.

Позже артистка свое откровение удалила. Правду ли сказала Пегова, или решила заставить понервничать зрителей, в любом случае мы узнаем совсем скоро.

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